Ликвидирован террорист-организатор нападения на Курскую и Брянскую области

Лидер РДК* Денис Капустин** погиб от удара дроном, сообщает Baza.

По словам представителей организации, его гибель произошла сегодня ночью на Запорожском направлении.

Капустин** был одним из организаторов нападения на Курскую и Брянскую области весной 2023 года. Его заочно арестовали по обвинению в переходе на сторону ВСУ. После этого военный суд заочно приговорил его к пожизненному сроку за госизмену и терроризм.

*Организация запрещена в РФ и признана террористической

**Террорист и экстремист