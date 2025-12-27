В Свердловской области во время пожара погибли двое мужчин

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели людей во время пожара в Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Предварительно установлено, что 26 декабря 2025 года в правоохранительные органы города Североуральска поступило сообщение о том, что при тушении пожара в поселке Калья в многоквартирном жилом доме обнаружены тела двух мужчин. По данному факту следственными органами СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Глава ведомства Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Свердловской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что в поселке Калья по улице Комарова горели личные вещи в квартире на третьем этаже трехэтажки. Площадь пожара составила 40 квадратов. Звеньями газодымозащитной службы был спасен один человек. За медицинской помощью обратились четыре человека. Возгорание ликвидировано за 81 минуту 15 специалистами и четырьмя единицами техники. По предварительной информации причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.