ФСБ России задержала жительницу Донецка по подозрению в шпионаже и призывах к терроризму, сообщили Накануне.RU в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ФСБ, женщина публиковала призывы к убийству российских военнослужащих и нанесению ударов по Москве. Также она, установив контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram, по их заданию осуществляла фотофиксацию российской военной техники.

Следственным отделом УФСБ по ДНР возбуждены уголовные дела по статьям о публичных призывах к терроризму и шпионаже.

В ФСБ обратили внимание, что украинские спецслужбы продолжают активно искать в интернете потенциальных исполнителей для диверсионной деятельности. Ведомство в очередной раз предупредило о недопустимости публичной пропаганды терроризма и призвало граждан к бдительности, чтобы не совершить необдуманных противозаконных действий, влекущих уголовную ответственность.