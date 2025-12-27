Касаткин: Россия рассчитывает на здравомыслие Латвии в вопросе демонтажа железных дорог

Россия рассчитывает на здравомыслие Латвии в вопросе демонтажа железных дорог, последствия перевесят сиюминутный пропагандистский эффект, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин.

В конце ноября портал латвийского радио и телевидения LSM со ссылкой на слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса написал, что власти этой страны рассматривают вариант полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию.

"В любом случае рассчитываем на здравомыслие правящих сил Латвии и национального бизнеса в этом вопросе - долгосрочные негативные последствия от демонтажа железных дорог неизбежно перевесят сиюминутный пропагандистский эффект, которого так хотят получить отдельные местные апологеты антироссийских военных "приготовлений", - сказал он.