Трамп, Зеленский и лидеры ЕС проведут встречу онлайн

Президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и группа европейских лидеров в субботу намерены провести онлайн-встречу по вопросу переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщают РИА Новости со ссылкой на портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.

По сведениям журналиста Axios Барака Равида, Трамп встретится с Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в воскресенье.

По данным портала, темой станут переговоры по украинскому урегулированию.

Администрация США ранее объявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле неоднократно повторяли, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для него бессмысленно и опасно.