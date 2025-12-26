РПЦ утвердила молебен о вразумлении людей, намеренных совершить аборт

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил текст молебна о вразумлении людей, намеренных совершить аборт, сообщают РИА Новости со ссылкой на председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойду.

Решение утвердить текст молебна было принято на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшемся в пятницу в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В тексте молебна, по его сведениям, содержатся "прошения о вразумлении обуреваемых греховным помыслом совершить аборт, о даровании им страха Божия, а также о защите нерожденных младенцев и о прекращении совершения этого греха в нашей стране". Кроме того, ежегодно в церковный праздник памяти 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме убиенных (11 января, 29 декабря по старому стилю), Синод постановил включать в литургию прошения из этого молебна.