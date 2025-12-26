Жена осужденного за хищения на фортификациях курского экс-депутата сложила полномочия в горсобрании

Супруга осужденного за хищения на фортификациях экс-депутата Курской облдумы Максима Васильева добровольно сложила полномочия депутата городского собрания Курска. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Соответствующее заявление уже поступило в горсобрание.

"Считаю это единственно верным решением. Ранее она активно поддерживала супруга, пытаясь "прикрыть" его от закона. Также хочу разъяснить норму закона, по которой осужден сам экс-депутат. Максимальный срок по вмененной ему части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") — 10 лет. Однако Васильев официально заключил сделку со следствием, признал вину и дал показания на сообщников. В этом случае закон не позволяет суду назначать более 2/3 наказания от максимальной санкции. Прокурор просил приговорить Васильева к 6 годам. Суд назначил 5,5 лет. Также с него будет взыскано свыше ₽152 млн", - говорится в сообщении Хинштейна.