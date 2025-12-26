26 Декабря 2025
Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

В рейтинге Минстроя по созданию комфортной городской среды Костромская область заняла 5 место

Итоги выполнения программы по созданию комфортной городской среды на территории Костромской области подвели на заседании межведомственной комиссии.

Регион - один из лидеров в стране. В Костромской области выстроена системная работа по реализации проектов, основанных на общественных инициативах. В связи с решением губернатора Сергея Ситникова ежегодно увеличивается объем финансирования местных инициатив.

(2025)|Фото: adm44.ru

Так, в федеральном проекте в 2025 году участвовали 27 муниципалитетов региона. В результате было благоустроено 63 объекта, в том числе 28 общественных пространств и 35 дворовых территорий, что позволило качественно улучшить условия проживания для 240 тысяч жителей региона.

Одним из значимых для горожан стало благоустройство центральной части Кологрива. Этот проект был победителем во Всероссийском конкурсе 2023 года. В результате его реализации в центре города сформирована прогулочно-информационная зона, танцплощадка, главная аллея, набережная, детская и событийная площадки, сквер. В ходе озеленения пространства было высажено около !,5 тысяч саженцев, установлено современное освещение и система видеонаблюдения.

(2025)|Фото: adm44.ru

В 2025 году в победители Всероссийского конкурса вышел проект города Костромы «Течение времени». В следующем году предстоит в рамках проекта благоустроить набережную реки Волги от улицы Горной до центрального пляжа по улице Лесной. Кроме того, будет создана многофункциональная зона с площадкой для проведения мероприятий, туристической, детской и спортивной инфраструктурой.

На данный момент уже завершена разработка проектной документации и подготовка к проведению конкурсных процедур по выбору подрядной организации.

Также в 2026 году проведут работы по благоустройству 18 дворовых территорий и 28 общественных пространств. Затраты на эти работы составят 203 млн рублей из федерального, областного и местных бюджетов. Глава региона поручил руководителям муниципальных образований обеспечить своевременное заключение контрактов на выполнение работ.

Всего за 6 лет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» (ранее «Жилье и городская среда») благоустроено в Костромской области более 600 дворовых территорий и 170 общественных пространств, которыми пользуются более 400 тысяч человек.

сергей ситников, костромская область, комфортная городская среда, минстрой


