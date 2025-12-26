В Ноябрьске у самолета из Екатеринбурга выявлена некорректная работа шасси

Транспортной прокуратурой организована проверка по факту нештатной ситуации после посадки самолета в аэропорту Ноябрьска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

26 декабря 2025 года в дневное время после посадки на аэродроме Ноябрьск выявлена некорректная работа шасси воздушного судна авиакомпании "Ямал", выполнявшего регулярный рейс YC-249 из Екатеринбурга в Ноябрьск.

Борт временно отстранен от полетов для проведения технической ревизии.

В связи с ожиданием прибытия резервного воздушного судна из аэропорта Ноябрьск задерживается выполнение рейса YC-9701 в Тюмень. Ожидалось, что самолет прибудет в 16.45, теперь время прибытия воздушного судна составляет 23.15.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, проводятся надзорные мероприятия по соблюдению прав пассажиров.