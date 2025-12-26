26 Декабря 2025
Здравоохранение Костромская область
Фото: adm44.ru

В канун нового года в Костромской области открыли новый лечебный корпус для детей

Решение о строительстве лечебно-диагностического корпуса детской областной больницы было инициативой губернатор Костромской области Сергея Ситникова. Это самый масштабный проект региона в сфере детского здравоохранения. На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов привлечено более 1,3 млрд рублей.

(2025)|Фото: adm44.ru

Сейчас в современном новом здании площадью 10 тысяч квадратных метров будут объединены самые технологичные локации для лечения и диагностики. С маленькими пациентами будут работать самые опытные специалисты в сфере педиатрии.

Первым в новом корпусе заработал областной консультативно-диагностический центр. Для его оборудования было закуплено более 100 единиц самого современного медицинского оборудования. Аппарат МРТ, оснащенный системой мониторинга позволяет обследовать детей любого возраста с использованием при необходимости наркоза и контрастирования. До сего времени для проведения подобных исследований было необходимо отправлять пациентов в другие регионы.

(2025)|Фото: adm44.ru

Оборудование для диагностики заболеваний сетчатки глаза позволит врачам своевременно выявлять патологию, соответственно, сохранить зрение малышам, родившимся раньше срока.

(2025)|Фото: adm44.ru

Узи-аппарат экспертного класса даст возможности для работы даже с новорожденными весом от 500 грамм, что позволит у детей в раннем возрасте устанавливать тяжелые патологии и направлять на оперативное лечение.

Сергей Ситников, осматривая новое медучреждение, поинтересовался у врачей: «Как вам условия?»

(2025)|Фото: adm44.ru

«Отличные! Просторно, современно, удобно», - прокомментировали доктора.

«Аппарат узи шикарный. Большое спасибо, что выделили средства. Позволяет видеть все детали, даже у маленьких сердечек недоношенных детей. Когда мы вовремя диагностируем тяжелые пороки развития и направляем детей на операцию, мы реально спасаем жизни. Мониторы отличные, глаз не устает. Раньше к концу дня были мурашки в глазах, сейчас - просто сказка», - поблагодарила Сергея Ситникова заведующий отделением функциональной диагностики Наталья Платонова.

«Это центр экспертного уровня - здесь и оборудование соответствующего класса и специалисты, которых мы набираем - главные внештатные специалисты департамента здравоохранения, врачи с большим опытом работы и профессиональными компетенциями. Это действительно скажется на развитии педиатрической службы. Мы бы хотели, чтобы ноу-хау нашего центра было то, что придя сюда, ребенок мог за один, максимум, два дня пройти весь комплекс поддержки - попасть к необходимому специалисту, получить направление на обследование, пройти его и получить заключение», - отметила главный врач областной детской больницы Ольга Баранова.

«Просторные большие помещения, отзывчивый персонал, быстрое обслуживание в регистратуре - эмоции только положительные», - поделилась одна из первых посетителей центра Юлия Ремизова.

(2025)|Фото: adm44.ru

Сергей Ситников поблагодарил подрядчика - генерального директора АО «Капстрой» Алексея Цветкова за качественное выполнение всех строительных работ. Напомним, организация приняла объект к исполнению после недобросовестного подрядчика - ООО «Зодчий» из Санкт-Петербурга, контракт с которым был расторгнут из-за значительных отставаний в графике.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Мы видим, что те работы, которые обещали нам сделать до нового года, сделаны. Сейчас идет освоение врачами новой техники. Коллектив больницы серьезный, люди ориентированы всегда на результат, поэтому думаю в самое ближайшее время наши чаяния и надежды по этому объекту будут исполнены в полном объеме», - подчеркнул Сергей Ситников.

Теги: сергей ситников, областная больница, новый корпус, врачи, маленькие пациенты


Мнения из сети