Введение штрафов за использование VPN в России не планируется – депутат Госдумы

Введение штрафов за использование VPN в России не планируется, заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия"). "Штрафы за VPN – не наш путь", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал новость о том, что "власти Дании прорабатывают идею штрафовать за VPN". Горелкин пишет, что датские власти предлагают штрафы за использование VPN в рамках антипиратского законодательства.

"Всем понятно, что причина совсем не в пиратах. Законопроект сформулирован так, чтобы дать возможность наказывать чуть ли не за сам факт установки на устройство соответствующего ПО. Думаю, что евробюрократы выбрали Данию в качестве тестового полигона. Если получится принять такой законопроект на уровне отдельного государства, будет легче ввести запрет на VPN и штрафы за его использование на уровне всего Евросоюза – и окончательно лишить граждан доступа к альтернативной информации", - считает "единоросс".

Он напомнил, что "в России же ответственность за VPN грозит лишь тем, кто использует его для совершения преступлений: это считается отягчающим обстоятельством". "Также запрещено рекламировать способы обхода блокировок и призывать к их использованию. Никакие другие штрафы не планируются и не обсуждаются", - отмечает Горелкин.