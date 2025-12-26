Пермяка осудили за мошенничество в крупном размере: заложил машину, которая уже была заложена

Ленинский районный суд Перми вынес приговор 39-летнему местному жителю, признанному виновным в мошенничестве в крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого суда.

Следствие установило, что в 2023 году, испытывая финансовые трудности, мужчина разработал преступный план. Он предложил знакомой женщине заключить договор займа под залог своего автомобиля "Mazda CX-7", зная, что машина уже была в залоге у микрофинансовой организации и не могла быть предметом сделки. Доверчивая потерпевшая передала ему 407 тысяч рублей.

Получив деньги, обвиняемый скрылся и не собирался возвращать долг, нанеся женщине значительный материальный ущерб. В суде он пытался оправдаться, утверждая, что брал деньги, чтобы выкупить автомобиль из первого залога, но у него ничего не вышло.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Учитывая, что у мужчины уже была непогашенная судимость, суд назначил наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы в колонии-поселении сроком на год и шесть месяцев. Дополнительно подсудимый был оштрафован на 150 тысяч рублей и лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на пять лет.

Приговор не вступил в законную силу. Отдельно суд отметил, что гражданский иск потерпевшей удовлетворен — материальный ущерб ей полностью возмещен.