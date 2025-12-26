В Свердловской области накрыли преступный синдикат по подделке документов

В Свердловской области сотрудники МВД и ФСБ накрыли преступный синдикат, занимающийся изготовлением и сбытом поддельных документов. Об этом сообщает пресс-служба областного УФСБ.

В ходе масштабной межрегиональной операции было изъято свыше 50 тыс. фальшивых паспортов, дипломов, водительских удостоверений и медицинских справок. Преступники действовали через более чем 200 интернет-ресурсов, доставляя поддельные документы почтой и курьерами. За свои услуги они успели заработать более 2,6 млрд рублей. Подпольные типографии располагались в жилых и промышленных помещениях.

"Пресечение оборота поддельных документов является одним из элементов системы комплексного противодействия терроризму, экстремизму и организованной преступности. Фальсифицированные паспорта, поддельные дипломы и другие фиктивные документы предоставляют злоумышленникам возможность скрыть свою истинную личность. Каждая операция по пресечению подобной противоправной деятельности имеет стратегическое значение для поддержания правопорядка и стабильности не только нашего региона, но и государства в целом", – отметили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

В МВД России добавили, что во время операции удалось заключить под стражу 14 фигурантов. В отношении еще 45 подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 327 УК России "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Ведется расследование.