Раненный участник СВО из Прикамья отдал мошенникам более полумиллиона рублей

В Пермском крае прокуратура защитила права участника СВО, который пострадал от действий мошенников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

После телефонного разговора с мошенниками мужчина, будучи введенным в заблуждение, перечислил на расчетный счет зарегистрированного в Омской области дроппера более полумиллиона рублей.

В настоящее время потерпевший проходит лечение в военном госпитале после полученного ранения, в связи с чем не имеет возможности самостоятельно защитить свои права.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, который был удовлетворен.

После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.