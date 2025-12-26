Мэрии Салехарда вернули незаконно приватизированное имущество ценой в 255 млн

В собственность администрации Салехарда возвращено незаконно приватизированное имущество.

Мэрия в 2023 г. передала в собственность АО "Салехардэнерго" объекты жилищно-коммунального хозяйства. В том числе котельную, инженерные сети и другие сооружения, рыночная стоимость которых превышает 255 млн руб. Администрация сделала это без конкуренции и инвестиционной программы, что исключало передачу.

Прокуратура оспорила сделку. Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа иск удовлетворён, имущество возвращено в публичную собственность. Судебный акт вступил в силу, сообщает прокуратура Ямала.