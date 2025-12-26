Южный Урал получил "умные" дороги: скорость выросла на 25%

Цифровые технологии пришли на помощь дорогам Южного Урала. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Ростелекома".

Компания внедряет новую систему цифрового управления движением, основанную на отечественном решении "Трансфлоу". В настоящий момент виртуальная копия охватила уже 580 километров региональных трасс и соединяется с реальным миром через камеры наблюдения, сенсоры и погодные станции. Интеграция цифровых решений позволила увеличить среднюю скорость автомобильного потока в Магнитогорске на четверть.



Платформа интегрируется с существующей городской инфраструктурой, включая светофоры и дорожные конструкции. Для координации потоков используются новейшие алгоритмы обработки данных, позволяющие мгновенно реагировать на изменения трафика и дорожных условий. В будущем система обеспечит автоматическое управление всеми аспектами передвижения по региону, включая организацию маршрутов общественного транспорта и устранение заторов.



Заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов подчеркнул значимость внедрения цифровой платформы. По его словам, теперь стало возможным оперативно управлять транспортными потоками, используя самую точную информацию.