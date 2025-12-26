В ночь на 31 декабря автомобильный обход Нижнекамска и Набережных Челнов станет платным

В ночь с 30 на 31 декабря автодорожный обход Нижнекамска и Набережных Челнов станет платным. Он передан в доверительное управление "Автодора", сообщает компания.

Стоимость проезда по обходу для легковых автомобилей от Нижнекамска до аэропорта Бегишево составит 278 руб., до Набережных Челнов - 486 руб.

Маршрут от Бегишево до Нижнекамска обойдется в 208 руб.

Для фур и туристических автобусов (IV категория ТС) тарифы на тех же маршрутах составят 695 руб., 1,216 тыс. руб. и 521 руб. соответственно.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов является частью скоростной трассы М-12 Казань — Екатеринбург. Участок имеет протяженность 81 км, включая 10 мостов, 6 транспортных развязок и 11 путепроводов.