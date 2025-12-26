В Нижнем Тагиле осудили лжеполицейского, похитившего накопления у пенсионерки

В Нижнем Тагиле вынесли приговор местному жителю, притворившемуся полицейским и похитившему деньги у пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел 19 апреля текущего года. Вячеслав Лисицын заметил на улице пенсионерку 1940 г.р. и решил проследить за ней. Разузнав, где она живет, тот постучал в квартиру, представился сотрудником полиции и рассказал, что проводит проверку по сообщению о хищении денежных средств. Затем он попросил предоставить ему для проверки имеющиеся у пожилой женщины деньги.

Пенсионерка, поверив незнакомцу, разрешила ему войти и показала наличные в виде 14 тыс. рублей. Дождавшись, когда хозяйка квартиры покинет комнату, Лисицын забрал деньги и сбежал.

В суде отметили, что в 2014 году уралец уже был осужден за аналогичные преступления, жертвами которых также были пожилые люди. Ему предъявили обвинение по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, с причинением значительного ущерба, совершенная с проникновением в жилище". Как на стадии предварительного следствия, так и в ходе рассмотрения уголовного дела в суде Лисицын вину в совершении преступления признал, причиненный потерпевшей материальный ущерб возместил в полном объеме.

С учетом позиции государственного обвинителя, Тагилстроевский районный суд назначил Вячеславу Лисицыну наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.