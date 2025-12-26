В Челябинской области спрос на курьеров в 2025 году вырос на 42%

В Челябинской области стремительно растет рынок вакансий для подработки курьером на неполный рабочий день: в 2025 году работодатели начали искать сотрудников на 42% активнее, чем годом ранее. Об этом Накануне.RU сообщили пресс-службе "Авито Работы".

По данным пресс-службы, параллельно увеличилась и заинтересованность соискателей: частота откликов на подобные вакансии взлетела на впечатляющие 78%. Среднюю зарплату курьеров на неполной ставке специалисты оценивают в 47 662 рубля в месяц.