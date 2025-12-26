В Тюмени предан суду мужчина, напавший на улице на студентку

В Тюмени предан суду 35-летний мужчина, напавший на улице на студентку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Он обвиняется по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия опасного для жизни и здоровья и с угрозой применения такого насилия).

По версии следствия, днем 10 ноября 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около светофора на перекрестке улиц Холодильная и Малыгина Тюмени подошел к незнакомой девушке и потребовал передать ему сотовый телефон, деньги, женскую сумку, на что получил отказ.

Тогда он схватил потерпевшую за шею, зажал ее голову в своем локтевом суставе, угрожая задушить и продолжая требовать передачи личных вещей. Преступная деятельность обвиняемого была пресечена неравнодушными прохожими.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Тюмени.