Вышла серия "Простоквашино" с участием Путина

"Союзмультфильм" выпустил новогоднюю серию мультсериала "Простоквашино". В ней персонажи встречают Владимира Путина. Ранее появление президента в мультике анонсировала директор студии Юлиана Слащева. По ее словам, это элемент "мягкой силы" для продвижения России и ее культуры.

По сюжету пес Шарик и кот Матроскин пытаются выяснить как записывают новогоднее обращение президента – в прямом эфире или заранее. Они отправляются на Красную площадь, где встречаю Владимира Путина, поздравляют россиян и делают совместное фото.

Когда Путин встречает персонажей из Простоквашино, он говорит им: "Простоквашино? Знаю, люблю. Там отличная рыбалка, кстати".

Известно, что Путина в мультике озвучил актер Дмитрий Грачев, который известен как пародист главы государства. В титрах Путина обозначили как "президента".