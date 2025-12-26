В Тюмени и Новом Уренгое по техническим причинам задерживаются рейсы

Уральской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет соблюдения прав пассажиров в аэропортах Тюмени и Нового Уренгоя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Вылет из Тюмени в Сургут авиакомпании "Ютэйр" планировался в 07.10, но теперь перенесен на 15.00.

Рейс авиакомпании "Ютэйр" из Нового Уренгоя в Екатеринбург перенесен с 14.15 на 19.30.

Рейсы задерживаются по техническим причинам.

Уральской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.