26 Декабря 2025
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

Стартовал детский творческий конкурс "Волшебная почта Академического"

АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") второй год подряд запускает детскую новогоднюю акцию "Волшебная почта Академического". Творческая инициатива приглашает юных участников написать письмо или нарисовать рисунок, которые смогут передать удивительное волшебство самого долгожданного и семейного праздника года.

В рамках детской новогодней акции "Волшебная почта Академического" дети смогут заявить о себе в пяти увлекательных номинациях:

  • "Письмо из будущего" — для тех, кто мечтает о переменах и хочет поделиться идеями, способными изменить мир;
  • "Доброе сердце" — для самых трогательных историй о добрых делах, совершенных в уходящем году;
  • "Творческий подход" — для незабываемого оформления письма;
  • "Волшебство твоих рук" — для оригинальных рисунков;
  • "Помощник Деда Мороза" — для интересных придумок, которые могут помочь людям.

В каждой номинации будет определено по четыре победителя, которые станут обладателями призов. Среди наград — подарочные сертификаты, конструкторы, настольные игры и другое. В конкурсе могут принять участие все желающие, независимо от того, являются ли они жителями района, при условии, что им еще нет 18 лет. Каждый участник может представить одну единственную работу.

"Для нас важно сохранять атмосферу добрососедства и заботы, которая всегда отличала Академический район. Мы рады, что акция "Почта Деда Мороза" становится доброй традицией и объединяет жителей в преддверии Нового года", — отметил директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

(2025)|Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

Для участия в конкурсе необходимо оформить работу на листе А4 и аккуратно упаковать ее в конверт. В конверт нужно приложить отдельный лист, на котором будут указаны фамилия, имя, отчество, возраст ребенка, а также контактный номер родителя или опекуна. На самом конверте обязательно следует отметить номинацию, в которой участник принимает участие, а также вписать обратный адрес и контактный номер телефона.

Работы принимаются через "Почту Деда Мороза" в Преображенском парке, ориентир — дорожка, начинающаяся между домами по адресу: ул. Академика Сахарова, 53 и 51, напротив пруда. Письма принимаются до 15 января 2026 года, а после новогодних праздников маленьких участников ожидает праздничное мероприятие с Дедом Морозом, вручение подарков и множество творческих сюрпризов.

"Почта Деда Мороза" — один из объектов новогоднего оформления Преображенского парка, который радует посетителей в преддверии праздников. В сердце Академического уже функционирует 20-метровая елка, установленная на вершине холма, а неподалеку расположены четыре яркие фотозоны, где можно запечатлеть волшебные моменты.

(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

Теги: Волшебная почта Академического, Сергей Ланцов


