Екатеринбургский суд продлил арест Литовченко, обвиняемому в вымогательстве выплат за участие в СВО

Чкаловский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения местному жителю Василию Литовченко, обвиняемому в вымогательстве выплат у участников СВО.

По версии следствия, мужчина вместе с подельниками насильно заставляли своих жертв, нуждающихся в финансах, заключать контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы. После получения выплаты в размере свыше 1 млн рублей, злоумышленники похищали средства с банковских карт потерпевших.

Ранее Литовченко предъявили обвинение по п. "б" ч.3 ст. 163 УК РФ "Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере" и поместили в СИЗО. Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, мера пресечения была продлена до 28 февраля 2026 года.

Постановление суда вступит в силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами.