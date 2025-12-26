В Екатеринбурге самокатчик заплатит почти 300 тысяч сбитой им женщине

Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, который нанес тяжелые травмы женщине-пешеходу, сбив ее электросамокатом. Ему придется заплатить пострадавшей почти 300 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 5 августа 2024 года: самокатчик ехал по тротуару в направлении улицы 8 Марта в уральской столице. Не убедившись в безопасности выбранной скорости, он сбил 42-летнюю женщину, которая шла по тротуару. Последняя упала и сильно ударилась об асфальт.

В результате наезда она получила двухлодыжечный перелом правой голени и другие травмы. Женщина находилась в больнице с 5 августа по 13 сентября 2024 года. Повреждения были расценены экспертом как тяжкий вред здоровью.

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил самокатчику 1 год ограничения свободы. Также в пользу потерпевшей с него взыскана компенсация морального вреда в 150 тысяч рублей и сумма утраченного женщиной заработка – 140 тысяч рублей.