"Новые люди" опять за старое: внесен законопроект о "навязчивом преследовании"

Депутаты от фракции "Новые люди" Ксения Горячева и Сардана Авксентьева внесли в Госдуму законопроект о противодействии навязчивому преследованию (сталкингу). Он уже ранее вносился, но его вернули на доработку. Теперь новая попытка.

Как писало Накануне.RU, фактически это законодательный шаг в сторону признания "семейного насилия" через навязчивое преследование (сталкинг). Тогда Правительство не поддержало проект из-за неопределенности критериев "навязчивого преследования". И вот "Новые люди" провели "ребрендинг" своей идеи и предлагают принять федеральный закон "О противодействии навязчивому преследованию". Он позиционируется как мера противодействия против "семейного насилия". Авторы считают, что в семьях женщин насилуют, избивают и убивают, поэтому нужен специальный закон.

Предлагается ввести в законодательство новый термин - навязчивое преследование. Это "действия, причиняющие психические страдания и опасения за собственную безопасность". Например, систематические умышленные слежение и/или ожидание, систематические умышленные попытки установить контакт и т.п. Новые люди ссылаются на другие страны, где навязчивое преследование признано уголовным преступлением (страны не названы). Законопроект дает возможность применять охранные меры: запрет приближаться к человеку, выходить с ним на контакт, преследовать его - это так называемый охранный ордер, который выдается судом.

Противники этой идеи усматривают в ней явную попытку вмешаться в суверенитет семьи под предлогом защиты женщин от преследователей.