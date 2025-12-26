К берегам Австралии направили судно для поисков пропавшего рейса MH370

Судно компании Ocean Infinity направилось к западному побережью Австралии для возобновления поисков пропавшего в 2014 году пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные морского слежения.

Судно направляется в южную часть Индийского океана. В той местности ранее уже велись поиски пропавшего самолета.

Ожидается ,что поиск пропавшего рейса MH370 возобновится 30 декабря. Корабль Armada 86 05 используется как платформа для запуска автономных подводных аппаратов, предназначенных для обследования морского дна на больших глубинах.

В феврале 2025 года поисковая операция уже возобновлялась – у берегов Австралии. Тогда следователи получили новую информацию: что обнаруженная на самодельном домашнем авиационном тренажере пилота Захари Ахмада Шаха информация указывает моделирование полета в южную часть Индийского океана, где исчез самолет.

В 2021 году специалисты изучили найденный в Северной Африке фрагмент крыла, предположительно принадлежащий пропавшему самолету Malaysia Airlines, и выдвинули новую версию катастрофы, согласно которой самолет на большой скорости столкнулся с поверхностью Индийского океана.

Напомним, Boeing 777-200, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров, в том числе российский турист, и 12 членов экипажа.