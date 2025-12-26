В общественном транспорте Екатеринбурга уберут скидку по QR-коду

В общественном транспорте Екатеринбурга завершается акция со скидкой на оплату проезда по QR-коду. Начиная с 1 января 2026 года, все пассажиры будут вынуждены оплачивать поездку по единой цене - 42 рубля. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что стоимость проезда через СБП составляет 33 рубля. Как передает ЕАН слова гендиректора компании "И-Сеть" Натальи Тарарычкиной, акция проводилась по инициативе АО НСПК – оператора и создателя СБП. Они же и будут решать, проводить ли ее повторно, однако пока такой информации не поступало.

Отметим, что ранее директор департамента развития продуктов и технологических сервисов НСПК Мария Точилова говорила, что возвращение скидки возможно. Оплата по QR-коду стала популярна у жителей Екатеринбурга – только за 11 месяцев текущего года они смогли сэкономить более 200 млн рублей.