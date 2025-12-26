В Екатеринбурге на площади 800 "квадратов" горел склад с деревянными изделиями

В Екатеринбурге ликвидировали крупный пожар на складе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании на улице Артинской в уральской столице поступил ночью 26 декабря: вспыхнул склад с деревянными изделиями. Тушение осложнялось угрозой распространения огня и высокой горючей загрузкой.

В итоге пожар удалось локализовать на площади 800 квадратных метров. Сейчас открытое горение ликвидировано, проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

По данным МЧС, информации о пострадавших не поступало. Как установили в ведомстве, предварительной причиной стало короткое замыкание электропроводки.