Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге начальник цеха ответит за смерть женщины-машиниста крана перед судом

В Екатеринбурге начальник цеха предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований безопасности, что привело к несчастному случаю со смертельным исходом (ч. 2 ст. 217 УК РФ). Погибла женщина-машинист крана.

Трагедия произошла 24 июля текущего года около 07.45. Обвиняемый в силу занимаемой должности осуществлял руководство производственно-хозяйственной деятельностью цеха предприятия, а также контроль за трудовой, производственной и технологической дисциплиной. Однако, по версии следствия, в тот день он небрежно отнесся к своим обязанностям. В результате, машинист, находясь в производственном здании завода, сама и без какого-либо контроля взяла ключ-марку от крана №15.

Именно эта техника находилась не на посадочной площадке, а потому женщина попросила электрогазосварщика довезти ее на мостовом кране № 13 до крана № 15. После перемещения последняя через люк поднялась на мост крана № 13 и по рельсовым путям пошла в направлении крана № 15. В это же время вальцовщик, управляя краном № 27 с использованием системы дистанционного управления по радиоканалу, перемещая кран № 27, совершил наезд крана на потерпевшую, находящуюся на рельсовых путях.

От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Теги: Екатеринбург, женщина-машинист, смерть, суд


