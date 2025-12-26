Scriptolex заинтересовалась торговлей алкоголем в Татарстане

Юридическая организация Scriptolex обратилась в Федеральную антимонопольную службу. Причина – возможные нарушения при торговле спиртным в Татарстане.

По версии организации, на популярные российские бренды из других регионов наценки в местных сетях за год выросли в разы, тогда как на локальную продукцию и импортный виски они остаются заметно ниже. Выход на рынок Татарстана сложен для "понаехавших", так как республиканские власти стараются поддерживать собственных производителей.

Заявление направлено в ФАС в интересах физлица, имя которого не раскрывается. Документ есть у "Ъ".