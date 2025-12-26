Самовольные постройки на озере близ Челябинска отправятся под снос по требованию прокуратуры

В Челябинской области на территории земельных участков садового товарищества СНТ "Урал" были обнаружены самовольные постройки. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре региона.

По данным СК РФ, индивидуальный предприниматель незаконно размещает объекты коммерческой инфраструктуры рядом с озером Малый Кременкуль. Несмотря на расположение в пределах границ садовых участков, территория активно используется для организации отдыха туристов в парке-отеле "Резиденция 888". Однако большая часть построек была установлена вне пределов отведённых участков, создавая серьёзные угрозы экологической и общественной безопасности, заявили в прокуратуре.

По результатам проведённой прокурорской проверки были предъявлены мужчине следующие требования: полностью демонтировать нелегально построенные сооружения и запретить использование участка для коммерческих целей до полного устранения всех выявленных недостатков.

В отношении предпринимателя суд принял решение запретить любую хозяйственную деятельность на участке, кроме разрешенной садоводческой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").