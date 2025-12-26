Более 150 рейсов задерживаются в столичных аэропортах из-за снегопада

Более 150 рейсов задерживаются в столичных аэропортах из-за сильного снегопада. Пассажиры вынуждены ждать, пока техника расчистит взлетные полосы от снега, а воздушные суда пройдут противообледенительную обработку.

По данным Mash, из-за непогоды 75 рейсов задержаны в Шереметьево, 37 в Домодедово (+5 отменено), 35 во Внуково и 9 в Жуковском.

В столице объявлен "желтый" уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, сильный снегопад, начавшийся в четверг вечером, может продлиться несколько дней. Ситуация осложняется сильными порывами ветра. Жителям Москвы рекомендуют использовать для поездок метро в пятницу из-за непогоды, сообщает столичный департамент транспорта.