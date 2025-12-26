Стало известно о предложенных Сечиным мерах для поддержки топливного рынка РФ

Глава "Роснефти" Игорь Сечин раскритиковал планы кабмина РФ по борьбе с дефицитом топлива за счет снижения его качества.

Он считает неэффективными такие меры, как ослабление экологических стандартов и поддержка мини-НПЗ. По расчетам "Роснефти", они дадут лишь около 100 тыс. т топлива в месяц, что покроет не более 2,5% месячной потребности рынка.

Вместо этого Сечин предложил три альтернативные инициативы: создать систему мониторинга дефицита, провести аудит производителей некондиционного топлива и законодательно обязать автозаправки иметь месячный запас нефтепродуктов.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша указал, что обязанность по созданию запасов для сетей АЗС уже выполняется. Глава Независимого топливного союза Павел Баженов поддержал идею мониторинга, сообщив, что его организация разрабатывает аналогичный механизм для презентации в 2026 году, сообщает "Коммерсант".