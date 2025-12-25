"Почта России" временно прекращает наземную доставку до пяти стран ЕС

"Почта России" вводит временные ограничения на наземную доставку в Литву, Латвию, Хорватию, Словению и Эстонию.

Как сообщает пресс-служба "Почти России", доставка "по воздуху" продолжится, а потому клиенты смогут отправлять и получать свои посылки без риска увеличения сроков доставки.

Причины ограничений не сообщаются, однако в "Почте России" отметили, что решение было принято зарубежным перевозчиком-партнером. Когда наземная доставка возобновится также неизвестно.