Ограничения на ночные рейсы из России в Израиль сняты

Росавиация сняла ограничения, не позволяющие выполнять ночные авиарейсы с 01.00 по 07.00 из России в Израиль.

"Решение принято после детального анализа обстановки на Ближнем Востоке, согласовано агентством с заинтересованными ведомствами", - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что в зимний период 2025-2026 годов авиасообщения между Россией и Израилем осуществляют две российские компании - "Азимут" и Red Wings, еженедельно совершая по 16 рейсов.