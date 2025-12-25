Сергей Ситников принял участие в заседании Госсовета под председательством Президента

Обращаясь к участникам заседания Государственного Совета, посвящённое вопросам подготовки кадров для экономики РФ, Владимир Путин отметил фундаментальность решения кадровых вопросов для устойчивого развития страны.

Президент считает насущной задачей адаптацию системы подготовки специалистов под складывающиеся технологические реалии с учетом востребованности в ключевых отраслях экономики.

В Костромской области по инициативе губернатора Сергея Ситникова на протяжении ряда лет ведется системная работа по переориентации системы обучения и подготовки кадров под потребности предприятий. Выстроена система взаимодействия учебных заведений с профильными областными ведомствами и работодателями.

Колледжи, техникумы и вузы региона увеличивают набор прежде всего по востребованным специальностям, открывая новые направления подготовки. В частности, в 2024 - 2025 годах в учреждениях профобразования сформированы программы подготовки по 20 новым профессиям и специальностям, в том числе 8 в этом году. Ориентируясь на потребности промышленного комплекса региона, создан приоритет технических специальностей, их доля в приеме на обучение составила 74%.

Предприятия Костромской области уже подписали более 150 соглашений о сотрудничестве с учреждениями профобразования. Студентов принимают на производственную практику, специалисты кадровых подразделений участвуют в разработке образовательных программ. Сейчас активно внедряется система постоянно действующей практики на предприятиях для студентов профильных специальностей. Это помогает работодателям получать готовых специалистов с производственным опытом, а молодым людям гарантирует трудоустройство. Начиная со второго года обучения студенты осуществляют трудовую деятельность на производства, совмещая ее учебой.

Среди школьников региона ведется работа по популяризации рабочих профессий. В 2025 году 56% девятиклассников Костромской области сделали выбор в пользу поступления в учреждения среднего профтехобразования. По программам среднего профессионального образования в 2025 году с абитуриентами и студентами 1 курса заключено 650 договоров о целевом обучении, это больше, чем в 2024 году на 100 человек. По итогам приемной кампании на педагогические и медицинские направления все 100% первокурсников в Костромской области - целевики.

Костромская область в ТОП-5 регионов России по количеству заключенных договоров о целевом обучении на портале «Работа в России» по итогам 2024 года.

«Губернаторы очень хорошо знают все проблемы, многие понимают как эти проблемы разрешать. И Госсовет является той самой площадкой, которая позволяет эти вопросы в присутствии Президента выровнять, урегулировать, привести в порядок. Все мы прекрасно понимаем, что кадры сегодня востребованы, рынок труда напряжен. От того, как сработают регионы, от того, как сработает высшая школа в подготовке кадров, будет зависеть будущее всей страны», - прокомментировал Сергей Ситников по итогам заседания.