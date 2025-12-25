Для медиков в Костромской области вводят дополнительные меры поддержки

Согласно принятым в Костромской области решениям, в регионе продлевается действие единовременных выплат в 500 тысяч рублей врачам дефицитных специальностей, впервые пришедшим на работу в учреждения здравоохранения. Речь идет о 21 категории специалистов, в числе которых офтальмологи, неврологи, травматологи-ортопеды, онкологи, детские хирурги и пр.

Необходимо отметить, что за 5 лет в регионы выплаты получили 56 медиков на общую сумму 28 млн рублей.

Кроме того, губернатор Сергей Ситников инициировал расширение действия такой меры поддержки как предоставление компенсации медикам их затрат за найм жилья и ипотеку. Ранее такую возможность имели только врачи-специалисты, а с 1 января 2026 года получать ежемесячные компенсации по этому направлению смогут также фельдшеры.

Всего на данный момент в Костромской области трудятся 804 фельдшера, из которых 52 снимают жилье, 29 планируют взять ипотеку.

Согласно решениям губернатора, компенсация до 9 тысяч ежемесячно будет действовать на ипотечные кредиты, оформленные медиками с начала 2026 года.

Сумма компенсации за найм жилья определяется в зависимости от места работы медицинских специалистов. Так, в Костроме это – 15 тысяч рублей, в Волгореченске, Галиче, Шарье, Костромском и Красносельском районе - 10 тысяч рублей, в других муниципалитетах - 8 тысяч рублей. В случае, если в семье оба супруга – медработники бюджетных организаций, выплата оформляется на одного из них, но сумма компенсации увеличивается на 50%.

Все эти меры призваны способствовать привлечению на работу молодых специалистов и сохранению медицинских кадров в медучреждениях Костромской области.