В Госдуме предложили переезжать на российские почтовые сервисы

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ("Единая Россия") посоветовал россиянам "переезжать на российские почтовые сервисы". Так он прокомментировал новость о том, что пользователи почты Google теперь могут сменить название адреса с доменным именем @gmail.com

"Российским пользователям я всё же бы рекомендовал менять адрес не внутри контура Gmail, а переезжать на российские почтовые сервисы. В наступающем году это может оказаться важно", - написал Горелкин в своем Telegram-канале. Подробностей он не сообщил.

С 2023 года в России запретили регистрацию и авторизацию на отечественных сайтах через иностранные почтовые сервисы (в том числе Gmail). Теперь требуется использование российских альтернатив или других способов авторизации (например, по номеру телефона или через аккаунт в российской соцсети). Власти объяснили это заботой о персональных данных граждан. Между тем, юристы считают это нарушением конституционных прав граждан – соответствующее письмо недавно было направлено в Минцифры России.