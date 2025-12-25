Автор проекта о запрете табакокурения Герасименко пропал в Москве

Бывший депутат Госдумы Николай Герасименко пропал на юго-западе Москвы, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, вечером 24 декабря 75-летний Герасименко вышел из дома вместе с собакой породы акита-ину по кличке Кей. Он был одет в черные куртку, шапку и штаны. Домой они так и не вернулись. Родные обратились в полицию. Поисками мужчины также занимаются волонтеры.

Герасименко был депутатом Госдумы шести созывов - с декабря 1995 года. Был главным автором закона о запрете табакокурения в общественных местах. Также он является доктором медицинских наук и заслуженным врачом РФ. Герасименко известен своим громким заявлением о том, что больные диабетом смогут избавиться от инсулиновой зависимости, если похудеют. После ДТП с участием мотоциклиста в центре Москвы в 2019 году с депутата сняли неприкосновенность.