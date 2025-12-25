В Сургуте арестовали продавца-мигранта, лапавшего женщину в магазине

В Сургуте арестовали продавца-мигранта, лапавшего женщину в магазине. Суд заключил его под стражу на два месяца, сообщает Neft.

Иностранца, пристававшего к сургутянке в магазине, обвинили по части 1 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело в его отношении.

Напомним, 49-летний мигрант работал продавцом в одном из сетевых магазинов в Сургуте. По версии следствия, 19 декабря он в очередной раз пристал к одной из покупательниц, трогал ее за бедра и делал непристойные предложения. Эта информация появилась в СМИ, и иностранца задержали. Сейчас он находится под следствием.