Папа Римский надеется, что участники конфликта на Украине наладят диалог

Папа Римский Лев XIV высказался о ситуации на Украине. Он сделал это в рождественском обращении Urbi et orbi ("Граду и миру").

"Мы молимся за украинский народ: пусть прекратится вооруженное противостояние, пусть вовлеченные стороны при поддержке международного сообщества найдут в себе мужество для участия в искреннем, прямом и уважительном диалоге", - цитирует ТАСС главу римско-католической церкви.

Кроме того, Лев XIV воззвал Европу к общности в духе общих христианских корней и истории.