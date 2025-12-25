Путин предложил создать список ста худших учебных заведений России

Владимир Путин призвал изменить "всю парадигму подготовки кадров" в стране. По словам президента, для решения этой задачи понадобиться создать доступную инфраструктуру, "которая должна меняться вместе с прогрессом".

Также глава государства предложил составлять список из ста учебных заведений, которые продемонстрировали худшие результаты. "Это тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся", - сказал президент, открывая заседание Госсовета по теме подготовки кадров для экономики.

Путин подчеркнул, что нельзя допустить ситуации, когда в стране, с одной стороны, "будут интеллектуальные элиты", а с другой — "люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать".