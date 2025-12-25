В Белгороде школьника лишили обеда из-за отсутствия мессенджера Мах

В Белгороде школьника лишили обеда, так как его мать не установила себе мессенджер Мах. Об этом местная жительница написала в комментариях на странице губернатора.

Она отметила, что с ней никто не связывался, ее ребенка просто лишили обеда. Притом что установка каких-либо приложений на свой телефон - это исключительно добровольное дело. В том числе это подтверждает и Минпрос. На обращение отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов, который попросил указать номер школы, чтобы разобраться в ситуации.

Питерский учитель информатики Михаил Богданов уверен, что крайним сделают директора школы и обвинят в "перегибе". А то, что есть показатели вовлеченности родителей в использование мессенджера Мах, которых власти требует от директоров, вряд ли упомянут.

В комментариях люди пишут о том, что детей, родителей и учителей замучили требованиями, которые не имеют отношения к учебе. А у учителей даже нет времени на детей и на личное общение с родителями.

"Проблема не только в одном Максе, а во всей системе. Раньше учитель объяснял, показывал и действительно учил! А сейчас что? Учитель вместо урока пишет 500 отчетов никому не нужных, родители должны зарегистрироваться на 100 сайтах и программах, потому как если это не сделать - выгребет тот же учитель", - пишет Дарья Ш.

Интересно, что в пользовательском соглашении Max сказано, что мессенджер принадлежит частной компании - ООО "Коммуникационная платформа". Именно с этим юридическим лицом пользователь вступает в договорные отношения, принимая пользовательское соглашение как договор присоединения. Никакого упоминания о национальном или государственном характере мессенджера нет.