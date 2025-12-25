25 Декабря 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

"У нас мало времени": Путин заявил о стремительном наступлении нейросетей

Владимир Путин призвал быть готовыми к изменениям, которые неизбежно произойдут в связи с повсеместным внедрением ИИ. Президент России сегодня проводит заседание Госсовета на тему подготовки кадров для экономики.

Глава государства, открывая заседание, напомнил, что официально безработица сейчас находится на историческом минимуме в 2,2%.

"Сейчас на рынке труда наблюдается дефицит свободной рабочей силы. При этом спрос по отдельным направлениям экономики многократно превышает предложение, особенно в профессиональных группах ключевых для производства. Это квалифицированные рабочие и инженерные кадры. Так, на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий. Высоко востребованы конструкторы, технологи, проектировщики", - сообщил Путин.

Но при этом уже в ближайшем будущем людей могут заменить нейросети. Путин заявил, что "предстоящие 10-15 лет будут временем колоссальной технологической трансформации и бурного развития искусственного интеллекта". "Нужно изменить всю парадигму подготовки кадров, это важнейшая задача для государства и бизнеса", - полагает президент. Он отметил, что для решения этой задачи нужно создавать доступную инфраструктуру, которая должна меняться вместе с прогрессом.

Путин потребовал быть готовыми к изменениям, которые принесет с собой развитие искусственного интеллекта: "Все изменится, мы должны быть к этому обязательно готовы". Президент поручил создать условия для доступной переквалификации работников в условиях быстрого развития ИИ: "У нас мало времени, нельзя жить по старинке".

По словам Путина, уже скоро ИИ будет заменять сотрудников начальных ступеней.

Теги: нейросети, ии, владимир путин, рынок труда


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

