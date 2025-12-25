Замминистра здравоохранения Свердловской области назначен Евгений Кустов

Бывший первый замминистра здравоохранения Якутии Евгений Кустов назначен седьмым замминистра здравоохранения Свердловской области.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на департамент информполитики, соответствующий указ уже подписал глава региона Денис Паслер.

Ранее Кустов занимал должность замминистра здравоохранения - в Башкортостане в 2020 году, в Московской области в 2021-м, после стал замдиректора департамента в Минздраве РФ, а в сентябре 2025 года вернулся на привычную должность, но уже в министерстве здравоохранения Якутии. До этого он также успел поработать в Белорецкой центральной клинической больнице в Башкортостане, дойдя с должности врача отделения скорой медицинской помощи до главврача.