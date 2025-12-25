Мэр Якутска вылил в канализацию подаренный ему дорогой французский коньяк

Мэр Якутска Евгений Григорьев опубликовал видео, в котором выливает в канализацию несколько бутылок элитного алкоголя (например, французский коньяк Hennessy стоимостью несколько тысяч, а то и десятков тысяч рублей), который ему подарили.

Григорьев говорит, что он слывёт борцом за ЗОЖ, непримиримым врагом так называемых "наливаек", алкоголь никогда не пьет. Но при этом некие близкие люди, чуть ли не родственники, зная, вероятно, о его стойкой неприязни к спиртному, продолжают задаривать чиновника дорогими алкогольными напитками.

Решение вылить в раковину в туалетной комнате алкоголь он обосновал тем, что не может передаривать подарки от дорогих людей, а слив их подарков в канализацию они, якобы, поймут и примут.

Под конец видео мэр поздравил горожан с наступающим и призвал вести трезвый образ жизни и не пить в праздники.

Средняя зарплата в Якутске хоть и превышает 120 тыс. руб., но без учета вахтовиков выглядит гораздо скромнее – около 60 тыс. руб. Гораздо показательнее медианная зарплата – она составляет 88 тыс. руб.

Госслужащим в России запрещено принимать подарки, связанные с работой, если их стоимость превышает 3 тыс. руб. Исключение составляют подарки, полученные на официальных мероприятиях. Такие подарки признаются собственностью государства и должны быть сданы в соответствующий орган. Подарки от ряда категорий не должны приниматься вне зависимости от их стоимости: от подчиненных, граждан, чьи дела рассматривает чиновник, представителей подконтрольных организаций и т.д.