Полиция проводит обыски в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов

Полиция пришла с обыском в Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП). Силовики изымают финансовую документацию, передает "Фонтанка". Следственные действия связаны с расследованием уголовного дела о мошенничестве на сумму около 20 млн руб.

Ранее в вузе было назначено временное руководство, а здания университета через суд национализировали по иску прокуратуры. Надзорное ведомство также обвинило бывшего ректора СПбГУП Александра Запесоцкого в присвоении госимущества и трате денег университета на свою семью. Сам Запесоцкий это отрицает.

По данным Генпрокуратуры, с 2012 года вуз получил из бюджета 3,2 млрд руб., а Запесоцкий, якобы, искусственно завышал расходы на рекламу, аренду помещений и коммунальные услуги, чтобы показать убытки и получать государственные субсидии. Часть средств (около 670 млн руб.) была выведена на личные нужды ректора, включая покупку недвижимости во Франции, инвестиции в бизнес в Монако и Эстонии, а также роскошные поездки и развлечения, считает надзорное ведомство.