"Современное уважение к учителю". В Среднеуральске мэр выгнал директора школы

В школе №31 Среднеуральска мэр Алексей Стасенок своим приказом уволил директора Елену Калашникову. Учителя и дети возмущены и просят не отнимать у них директора, которая отдала школе почти всю жизнь.

Школьники рассказали, что учителя плакали, а пятиклассники умоляют вернуть замечательного учителя. Мэр же говорит, что были системные нарушения в управлении школой, которые отражались на профилактической работе и в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. А у школы низкие результаты.

Заместитель директора школы Эльвира Фахретдинова говорит, что это не так, школа вполне хорошая. А мэру просто наплевать на мнение детей, родителей и педколлектива. И вечером 22 декабря из мэрии поступил звонок охраннику, что он должен выгнать директора из школы.

"Вот так выглядит современное уважение [к учителю]", - подчеркнула Фахретдинова.

Калашникова рассказала, что ее и раньше в мэрии просили уйти. А после отказа начались проверки с целью что-нибудь найти. И в итоге нашли. Предлогом стало то, что она совмещала обязанности директора и диспетчера по составлению школьного расписания, получая за это надбавку. Раньше проблем не возникало: она писала заявление начальнику управления образования, получала приказ и допсоглашение, в рамках которого была указана доплата за выполнение этой работы. Но недавно "выяснилось", что это нужно было согласовывать с мэром. А он против. И директора уволили, даже не дав попрощаться с учениками и коллегами. Чем она насолила мэру, так и неясно. Но тот явно недоволен, так как сказал, что директор "считала, что все знает лучше всех". Вероятно, Калашникова не желала подчиняться каким-то указаниям.

Новый директор Марина Агеева сразу выразила готовность подчиняться требованиям мэра.

Член-корреспондент РАН и лидер "Родной школы" Алексей Савватеев говорит, что одной из ключевых проблем современной системы образования является бесправие директора перед чиновниками из администрации. Его могут снять в любой момент, поставив на его место человека со стороны, зато послушного. Он считает, что директора школ рабски зависят от учредителя, что дает последнему полный произвол.