В Сургуте избили подростка за отказ от совершения кражи

В Сургуте избили подростка за отказ от совершения кражи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего.

Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Глава СК России поручил руководителю СУ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.